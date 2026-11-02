MacBook Pro: Apples Logo leuchtet wieder

Apple hat 2026 die MacBook-Produktpalette kräftig erweitert. Zu Beginn des Jahres gab es nur das MacBook Air für Normalverbraucher und das MacBook Pro für Profis. Jetzt hat der Tech-Riese aus Cupertino auch das Ultra-Luxus-Segment bedient.
Das neue MacBook Pro Proled XDR kommt mit einem OLED-Touchscreen-Display, einem verbesserten Soundsystem und einem neuen Design, das gut 200 Gramm leichter ist. Und als besonderes Highlight: Nach zehn Jahren kehrt das leuchtende Apple-Logo auf der Rückseite zurück.
Wie es bei Macwelt heißt, kostete ein MacBook Pro in Spitzenausführung Anfang 2026 rund 8.000 Euro. Für das neue Proled XDR zahlt man fast das Doppelte. Das leuchtende Logo passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an und schaltet sich ab, wenn man den Laptop zuklappt.
Mit dem neuen Sortiment hat Apple das alte Zwei-Modell-Raster endgültig aufgebrochen. Neben MacBook Air und MacBook Pro gibt es jetzt auch das günstigere MacBook Neo für preisbewusste Käufer sowie die Ultra-Luxus-Variante Proled XDR. Apple will damit seinen Marktanteil steigern, der in den vergangenen Jahren stagniert hat.
Die neuen MacBook Pro Proled XDR können ab sofort vorbestellt werden und werden ab 6. November ausgeliefert.