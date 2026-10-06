i Apple MacBook auf dem Schreibtisch pixabay.com Apple-Gerücht MacBook Ultra soll deutlich leichter werden Apple arbeitet an einem neuen MacBook mit OLED-Touchscreen. Das Gerät soll deutlich dünner und leichter als aktuelle Modelle sein. Von Technik Heute 06.10.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Apple-Fans dürfen sich möglicherweise auf ein komplett neues MacBook freuen. Der Tech-Riese aus Cupertino soll an einem Gerät arbeiten, das erstmals über ein OLED-Display mit Touchscreen verfügt - eine Premiere für ein MacBook.

Das neue Modell mit dem Codenamen MacBook Ultra soll nicht nur mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm ausgestattet sein, sondern auch deutlich leichter werden als bisherige Profi-MacBooks. Apple hat laut Berichten in den vergangenen Jahren daran gearbeitet, die Komponenten im Inneren zu verkleinern und neu anzuordnen.

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Wie es bei heise online unter Berufung auf Bloomberg heißt, wäre die Gewichtsreduktion "sofort zu spüren". Das aktuelle MacBook Pro 16 Zoll wiegt bis zu 2,18 Kilogramm - jede Reduzierung würde also einen echten Unterschied machen.

Dynamic Island statt Notch

Neben dem OLED-Touchscreen soll auch die Dynamic Island erstmals in einem Mac verbaut werden. Diese ersetzt die bisherige Notch, also die Kameraeinkerbung am oberen Bildschirmrand, die von iPhones bekannt ist.

Im Inneren des neuen MacBook Ultra soll ein M5 Pro- oder M5 Max-Chip stecken. Apple plant offenbar wieder zwei Varianten mit 14- und 16-Zoll-Bildschirmdiagonale.

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Community ist skeptisch

Nicht alle Apple-Nutzer sind von den Gerüchten begeistert. Während sich viele über ein leichteres Gerät freuen würden, befürchten andere, dass mit der Gewichtsreduzierung eine kürzere Akkulaufzeit und schlechteres Wärmemanagement einhergehen könnten.