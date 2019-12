11.12.2019 19:25 Mädchen (10) von Exhibitionist belästigt

Das zehnjährige Mädchen erstattete mit ihrer Mutter Anzeige (Symbolbild). Bild: Matthias Lauber, picturedesk.com

Am Mittwoch wurde eine Zehnjährige am Heimweg von der Schule in Velden von einem Exhibitionisten belästigt. Die Polizei sucht nach dem Mann.