Mädchen (11) bringt Baby in Badewanne zur Welt

Schock in den USA: Ein Teenager hat zugegeben, seine erst elf Jahre alte Verwandte rund einhundert Mal vergewaltigt zu haben. Am Dienstag brachte das Mädchen ein Baby zur Welt.

Die grausamen Taten des 17-Jährigen aus St. Louis im US-Bundesstaat Missouri waren nur durch Zufall ans Licht gekommen. Krankenhaus-Personal hatte die Polizei alarmiert nachdem der Vater des Jugendlichen am vergangenen Dienstag ein Neugeborenes in die Klinik gebracht und eine unglaubwürdige Geschichte aufgetischt hatte.Francisco G. behauptete, dass jemand das Kind vor seiner Eingangstür abgelegt habe. Das Baby hatte immer noch seine Nabelschnur und war unterkühlt, wie KSDK-TV berichtet. Als am Donnerstag dann die Exekutive an der selben Tür klopfte, rückte der Amerikaner dann mit der Wahrheit heraus.Sein 17 Jahre alter Sohn Norvin L. war der Vater und ein erst elf Jahre altes Mädchen aus der näheren Verwandtschaft die Mutter des Kindes. Francisco G. stritt aber vehement ab, von dem Kindesmissbrauch und der Schwangerschaft vor der plötzlichen Geburt nichts gewusst zu haben.Sohn Norvin L. gab später bei einer Einvernahme zu, das Mädchen über ein Jahr hinweg rund einhundert Mal vergewaltigt zu haben. Beide Männer wurden festgenommen und befinden sich aktuell in Haft.Gegen den 17-Jährigen wird Anklage wegen schweren sexuellen Missbrauchs, Vergewaltigung und Inzest erhoben. Auch Francisco G. droht ein Prozess wegen Kindeswohlgefährdung. Zudem soll sich der Mann illegal in den USA aufhalten, nachdem er laut "New York Post" schon früher einmal abgeschoben worden war.