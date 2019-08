Vor 1 h Mädchen (3) setzt sich mit Bunsenbrenner in Brand

Das Mädchen (3) wurde mit schweren Verbrennungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Graz geflogen (Symbolfoto). Bild: Kein Anbieter/zVg

Am Mittwoch setzte sich ein erst dreijähriges Mädchen in Graz mit einem kleinen Bunsenbrenner in Flammen. Das Kind wurde schwer verletzt.

Dramatischer Vorfall in Graz: Ein dreijähriges Mädchen hantierte am Mittwoch in Graz Liebenau mit einem Bunsenbrenner, dabei fing ihr T-Shirt Feuer.



Die Mutter (26), die sich in der Nähe aufhielt, hörte die Schreie des Mädchens und verständigte sofort die Einsatzkräfte.



Die Dreijährige wurde mit dem Rettungshubschrauber auf die Brandverletzten-Einheit der Kinderklinik Graz geflogen. Das Kind erlitt Verbrennungen dritten Grades. (red)