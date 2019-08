Mädchen blieb mit Kopf zwischen Geländer stecken

Ein kleines Mädchen wollte die Tiere im Bach beobachten, löste dabei einen Feuerwehreinsatz aus. Es blieb nämlich mit dem Kopf in einem Brückengeländer stecken.

Sie wollte den Fischen und Enten ganz nah sein, wagte Mittwochnachmittag beim Spaziergang mit der Mama im Linzer Stadtteil Ebelsberg von einer Brücke über dem Wambach aus einen genaueren Blick. Doch plötzlich ging es nicht mehr zurück.Das rund dreijährige Mädchen steckte seinen Kopf nämlich zwischen zwei Sprossen eines Brückengeländers und konnte nicht mehr zurück.Die Mama alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte eilten mit einem Akkuspreizer zur Brücke. Damit stemmten sie die beiden Stäbe etwas auseinander und konnten den Kopf des Kindes befreien."Der Einsatz war schnell wieder beendet. Wir hatten das Mädchen nach zwei Minuten befreit, es fehlten nur wenige Millimeter", so Kommandant Klaus Thalinger von der Linzer Berufsfeuerwehr zuUnd das kleine Mädchen verdrückte während des Einsatzes keine Träne. "Sie war richtig tapfer. Etwas heiß war ihr, da die Sonne direkt auf die Brücke schien", so Thallinger.Etwas verschwitzt aber unverletzt kuschelte sich das Kind danach wieder fest an seine Mama.Traurig: Einige Autofahrer, die vorbei fuhren, fanden es offensichtlich nicht der Mühe wert, stehen zu bleiben und zu helfen.(mip)