Mädchen rettet Mama nach Überdosis auf Autobahn

Das Leben von Tiffany S. (28) hätte ein abruptes Ende nehmen können. Nur der Geistesgegenwart ihrer Tochter ist es zu verdanken, dass die dreifache Mutter gerettet werden konnte.

"Meine Mama wacht einfach nicht mehr auf. Wir sind in einem Auto auf der Interstate 4. Wir stehen im Gras, ganz nah an einem Graben. Ich weiß nicht, wie ich den Parkmodus einschalte" – mit diesen panischen Worten rief eine Zwölfjährige am Donnerstagabend die Polizei von Volusia County, Florida, zu Hilfe.Ihre Mama war nach einer Überdosis Heroin am Fahrersitz bewusstlos geworden, regte sich nicht mehr. Sofort brachen Polizeistreifen und Notarztwagen auf. Wie das Mädchen gesagt hatte: Bei Deltona entdeckten sie den Minivan der ohnmächtigen Frau am Straßenrand. Mit an Bord befanden sich die Zwölfjährige, ihre beiden kleinen Brüder (1, 7) und zwei Hunde.Sofort verabreichten die Sanitäter der 28-Jährigen Naloxone, ein Nasenspray, dessen Inhaltstoff die Wirkung von Opioiden aufheben kann. Damit gelang es, Tiffany S. Leben zu retten.Zur Erleichterung aller, war die 28-Jährige auch bald wieder ansprechbar. Gegenüber der Polizei sie an, auf dem Weg nach South Carolina gewesen zu sein, als sie plötzlich von starken Rückenschmerzen geplagt worden sei. Deshalb hätte sie einen Stopp eingelegt, um ein wenig Heroin zu nehmen – ihre normalen Schmerzmittel hätte sie bereits aufgebraucht.Tiffany S. wurde hospitalisiert, ihr Zustand ist stabil. Während sie sich im Krankenhaus erholt, wird sie wegen Kindesvernachlässigung zur Anzeige gebracht werden. Aktuell sind die Kids bei ihrer Oma untergebracht. Die beiden Hunde befinden sich in einer Betreuungseinrichtung.