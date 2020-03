Polizei fasst Bande auf Prügel-Attacke auf Mädchen

Blick in die Innstraße in Wien-Leopoldstadt

Sechs Jugendliche haben zwei jünger Mädchen auf offener Straße überfallen. Jetzt konnte die Polizei die meisten Verdächtigen ausforschen.

Am 18. Dezember 2020 wurden zur Mittagszeit in der Innstraße in Wien-Leopoldstadt zwei junge Mädchen (beide 13) von einer sechsköpfigen Teenager-Gruppe umringt und brutal überfallen. Die Gang prügelte auf die Mädchen ein und raubte ihnen danach ihre Handys und geringe Mengen an Bargeld.Nach umfangreichen Erhebungen ist es Ermittlern des Landeskriminalamt Wien jetzt gelungen, fünf der sechs Tatverdächtigen namentlich auszuforschen.Wie die Landespolizeidirektion mitteilt handelt es sich dabei um einen 16-jährigen Burschen ungeklärter Staatsangehörigkeit sowie vier Mädchen im Alter von 15 bzw. 16 Jahren. Die 16-Jährige ist nach Polizeiangaben staatenlos, die drei 15-jährigen Beschuldigten sind russischer bzw. ungeklärter Herkunft.Alle Beschuldigten haben laut aktueller Information der Polizei bei ihren Einvernahmen sämtliche ihnen zur Last gelegten Taten abgestritten.Die Identität der letzten im Bunde konnte noch nicht ermittelt werden. Die Verdächtige wird derzeit als unbekannt geführt. Trotzdem gilt der Fall für die Ermittler als geklärt.