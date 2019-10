Mädchentag: Wien erstrahlt heute in Pink

Zahlreiche Brücken und Gebäude werden in der Bundeshauptstadt ab Einbruch der Dunkelheit rosarot aufleuchten. Anlass ist der Weltmädchentag am 11. Oktober.

Zum Weltmädchentag werden am Freitag zahlreiche Brücken und bekannte Gebäude in Wien in kräftigem Pink erstrahlen. Mit der internationalen Beleuchtungsaktion ruft das Kinderhilfswerk Plan International zur "Pinkifizierung" und will auf die Diskriminierung von Mädchen und jungen Frauen aufmerksam machen."Der Spruch 'Brave Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen überall hin' zeigt uns, dass Mädchen auch heute noch um ihren Platz in der Gesellschaft kämpfen müssen. Durch das pinke Anstrahlen von vier Brücken in Wien setzen wir ein Zeichen und weisen darauf hin wie wichtig die vielen Mädchen und jungen Frauen unserer Stadt sind", so die Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne).Die Stadt Wien zeigt am 11.10. ab Einbruch der Dunkelheit mit der pinken Beleuchtung der Donaukanalbrücken (Salztor-, Schweden-, Marien- und Roßauer Brücke) Farbe für die Rechte von Mädchen. Außerdem erstrahlen der UNIQA Tower, das Wiener Riesenrad, das Austria Center Vienna, der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz, das Flederhaus, das Donau Zentrum, die Palmenhaus Brasserie im Burggarten und Kunst am Getreidemarkt pink.In Niederösterreich unterstützen die Burg Laa und der Klangturm St. Pölten, im Burgenland der Pulverturm Eisenstadt und die Friedensburg Schlaining den pinken Aktionstag. In Oberösterreich erstrahlen das LENTOS Kunstmuseum, das ARS Electronica Center und das Welios Science Center, in Salzburg das Schloss Mirabell und der Kulturverein K.U.L.T. In Kärnten leuchten der Pyramidenkogel und der Lindwurmbrunnen und das Mädchenzentrum Klagenfurt, während in der Steiermark die Stadt Graz den Grazer Uhrturm leuchten lässt.Auch der Westen Österreichs ist bei der Beleuchtungsaktion mit dabei: In Tirol setzen die Festung Kufstein und die Bergiselschanze ein sichtbares Signal für die Gleichberechtigung von Mädchen, in Vorarlberg beteiligen sich das Bregenzer Festspielhaus und das Montforthaus Feldkirch.Vor allem in Afrika, Asien und Lateinamerika werden viele Mädchen diskriminiert, oft sind sie Gewalt schutzlos ausgeliefert. Weltweit gehen 130 Millionen Mädchen nicht zur Schule. Barrieren, wie Frühverheiratung, Frühschwangerschaft und sexuelle Gewalt erschweren ihnen den Zugang zu Bildung. Mit der Kampagne #girlsgetequal setzt sich Plan International für die Rechte von Mädchen ein. Ziel: Jedes Mädchen und jede junge Frau soll selbstbestimmt leben und die Welt um sich herum mitgestalten können.