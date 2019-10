Mäderl (10) von Pkw am Zebrastreifen erfasst

Am Donnerstag wurde ein 10-jähriges Mädchen von einem Auto erfasst, als es mit seinem Tretroller einen Zebrastreifen überqueren wollte.

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Innsbrucker Reichenauerstraße ein Verkehrsunfall. Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Pkw und übersah aus bislang unbekannter Ursache ein 10-jähriges Mäderl, das auf einem Tretroller unterwegs war.Auf einem Schutzweg kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Mädchen. Beim darauffolgenden Sturz wurde das Kind unbestimmten Grades verletzt. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung an der Unfallstelle. Anschließend brachten die Eltern das Mädchen zur weiteren Versorgung in die Innsbrucker Uniklinik.