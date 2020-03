Schulmädchen (12) bei Ski-Crash schwer verletzt

Eine 12-Jährige aus dem Bezirk Gmunden stieß auf der Skipiste mit einer Frau zusammen. Nach dem Unfall musste das Kind ins Spital geflogen werden – Verdacht auf Schädelhirntrauma.

Gemeinsam mit Schülern und Lehrern war die 12-Jährige aus dem Bezirk Gmunden am Dienstag im Skigebiet Dachstein West Gosau Zwieselalm unterwegs.Nach der Mittagspause, gegen 12.45 Uhr, fuhr die Gruppe von der Bergstation des Sessellifts Törleck die rote Piste talwärts.Auf Höhe Gablonzerhütte und Aussichtsberg kam es dann zu der Kollision. Die 12-Jährige und eine bislang unbekannte Frau stießen zusammen.Direkt nach dem Unfall ging es der 12-Jährigen gut, sie zeigte keine Anzeichen einer Verletzung. Doch wenig später, gegen 13.15 Uhr, zeigten sich die ersten körperlichen Beschwerden – Verdacht auf Schädel-Hirn-Traum. Infos zu den Symptomen gibt's >>hier Lehrer alarmierten die Pistenrettung und brachten die Schülerin ins Tal. Dort wurde sie von einem Notarzthubschrauber ins Klinikum Wels-Grieskirchen geflogen.Nun wird nach der am Unfall beteiligten Frau gesucht:Sie ist zwischen 40 und 50 Jahre alt und war in Begleitung eines Mannes unterwegs. Die Frau ist etwas korpulenter und sprach Deutsch bzw. Standarddeutsch. Die Gesuchte fuhr möglicherweise einen Leihski, der im Bereich der Skispitze beschädigt sein müsste. Mann und Frau trugen schwarze Skihosen, die Frau eine hellgrüne Jacke, der Mann eine rote Jacke.Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Goisern unter 059133 4102.