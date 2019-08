Vor 1 ' Mäderl (2) sperrte ihre Eltern auf Balkon aus

Bild: Kein Anbieter/iStock (Symbol)

Frech! Eine Zweijährige schloss die Balkontüre von innen, als ihre beiden Eltern draußen waren. Die Feuerwehr musste ran.

"Eltern wurden von 2-jähriger Tochter auf Balkon gesperrt" stand am Donnerstag auf den Pagern der Florianis aus Sankt Valentin im Bezirk Amstetten.



Weil man eine Gefahr im Verzug nie ausgeschlossen werden kann, eilten die Helfer schleunigst zum Vorfallsort, entdeckten dort zwei verzweifelte Eltern am Balkon des zweiten Stocks.



Die Kleine hatte, als die beiden hinausgingen, einfach die Türe von innen zugemacht und verschlossen.



Die Feuerwehr stieg über ein gekipptes Fenster in die Wohnung ein, öffnete es mit Spezialwerkzeug.



"Der einsteigende Kamerad beruhigte das Kind und öffnete sogleich die Balkontüre. Die Familie war wieder beisammen", berichtet die Feuerwehr St. Valentin. (nit)