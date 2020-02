Mäderl nach Hoppala allein in Wohnung eingeschlossen

Mit der Zwillingsschwester am Arm ging eine Mama aus Schwechat nur wenige Sekunden vor die Türe – und schon war sie zu. Das zweite Zwillingsmäderl war in der Wohnung eingeschlossen.

So schnell kann man gar nicht schauen, ist es auch schon passiert ... – ein Spruch, den eine junge Mutter aus Schwechat im Bezirk Bruck jetzt am eigenen Leib erfahren musste.Mit ihren rund 1,5-jährigen Zwillingen war die Frau in der Wohnung, nahm eines der beiden Mädchen auf den Arm und ging nur wenige Sekunden vor die Türe – und rumms – knallte die Türe zu.Die zweite Tochter war nun in dem Apartment eingeschlossen, die Mutter konnte nicht mehr zu ihrem Kind.Ein Fall für die Feuerwehr Schwechat, die binnen weniger Minuten am Ort des Geschehens eintraf, um auszuhelfen. "Aus dem Wohnungsinneren konnten die Schreie eines Kleinkindes wahrgenommen werden", berichteten die Florianis.Es sollte also rasch gehen, weshalb die Teleskopmastbühne zum Einsatz kam. Zwei Kameraden wurden zum Balkon befördert, von dem aus sie in die Wohnung gelangen konnten.Die Zwillinge sowie deren Mama konnten sich unversehrt wieder in die Arme schließen.