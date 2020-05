"Stay Home!": Madonna geht trotzdem lieber feiern

Ihren Fans rät die Queen of Pop zwar vorbildhaft, während der Coronakrise zu Hause zu bleiben. Sie selbst zieht aber trotzdem gerne um die Häuser.

Seit Madonna (61) durch einen Bluttest feststellen konnte, dass ihr Körper Corona-Antikörper gebildet hat , fühlt sich die Sängerin anscheinend unbesiegbar. In einem Video, das sie auf Instagram veröffentlichte, hat sie sogar angekündigt, eine lange Autofahrt zu unternehmen und das Fenster runterzukurbeln, um "Covid-19-Luft einzuatmen".Obwohl sie ihre Fans immer wieder dazu auffordert, während der Krise zu Hause zu bleiben und so einer Ansteckung zu entgehen, gelten für sie anscheinend andere Regeln. Bereits zwei Tage nach ihrem "Autofahrt"-Posting, zog sie auch schon wieder um die Häuser und besuchte nach Berichten der britischen Tageszeitung " The Sun " die Geburtstagsparty des befreundeten Fotografen Steven Klein.Während andere Partygäste per Videokonferenz an der Feier teilnahmen, gratulierten Madonna und sieben weitere Gäste dem Geburtstagskind vor Ort – ohne Atemschutz oder Abstand. Ein Clip auf Instagram zeigt sogar, wie Madonna den Gastgeber innig an sich drückt.Wissenschaftler warnen, dass Antikörper im Blut nicht zwangsläufig bedeuten, dass man gegen die Krankheit immun sei. Auch das Risiko einer möglichen Neuinfektion könnte weiterhin bestehen, warnt die Weltgesundheitsorganisation WHO.