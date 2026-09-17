i Ikonisch: Britney Spears und Madonna (v.l.) küssten sich 2003 bei der Eröffnungs-Performance der MTV Video Music Awards. APA-Images / AP / Julie Jacobson Nach 23 Jahren Nach Britney-Kuss: Madonna feiert Comeback bei VMAs Die "Queen of Pop" kehrt auf die Bühne der MTV Video Music Awards zurück – erstmals seit der berühmten Schmuserei mit Britney Spears 2003. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 10:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Madonna wird die diesjährige Preisverleihung am 27. September in Los Angeles eröffnen. Dabei will die 68-Jährige Musik aus ihrem aktuellen Album "Confessions II" präsentieren. Ihr letzter Live-Auftritt bei den MTV Video Music Awards (VMAs) liegt mehr als zwei Jahrzehnte zurück.

Mit elf Nominierungen führt Madonna das diesjährige Feld an – ihre persönliche Bestmarke bei den VMAs. Sie ist unter anderem als Künstlerin des Jahres sowie mit "Confessions II - The Film" für das Video des Jahres nominiert. Für ihre Zusammenarbeit mit Sabrina Carpenter bei "Bring Your Love" hat sie Chancen in den Kategorien Song des Jahres und Kollaboration des Jahres.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ewige Pop-Provokateurin

Ihr bislang letzter VMA-Auftritt als Performerin ging in die Geschichte der Preisverleihung ein: 2003 stand die "Queen of Pop" gemeinsam mit Britney Spears und Christina Aguilera auf der Bühne. Während des Medleys aus "Like a Virgin" und "Hollywood" küsste Madonna zunächst Spears und anschließend Aguilera. Die Szene sorgte weltweit für Schlagzeilen.

Die Musik-Ikone blickt auf eine lange Geschichte bei den Awards zurück. Bereits bei der ersten Ausgabe 1984 sorgte sie mit ihrer Performance von "Like a Virgin" für Aufsehen. Es folgten legendäre Auftritte mit "Express Yourself" 1989 und "Vogue" 1990. Insgesamt gewann Madonna bislang 19 reguläre VMA-Auszeichnungen. 1986 erhielt sie als erste Solokünstlerin den Video Vanguard Award.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Ganz von der VMA-Bühne verschwunden ist Madonna seit 2003 allerdings nicht: 2018 präsentierte sie in New York den Preis für das Video des Jahres, 2021 eröffnete sie die Show mit einem kurzen Überraschungsauftritt. Das Comeback 2026 bezieht sich auf ihre Rückkehr als musikalische Performerin. Moderiert wird die Show von Snoop Dogg.