Show zu spät! Fan verklagt Madonna

Popstar Madonna will mit ihrem Miami-Konzert im Dezember zwei Stunden später starten.

Weil Madonna (61) mit ihrem Florida-Konzert im Dezember zwei Stunden später startet, reichte ein Fan Klage gegen den Popstar sowie gegen das Unternehmen Live Nation ein."Käufer, die am nächsten Tag arbeiten oder in die Schule gehen, müssen früher heimgehen, wenn die Veranstaltung um ein Uhr endet", heißt es in der Klage von Nathan Hollander, der 1024, 95 Dollar für drei Miami-Tickets zahlte.Außerdem kritisierte er, dass die Karten durch die Verspätung des Konzerts weniger wert seien. Ein Weiterkauf der Tickets sei dadurch unmöglich. Die Sängerin hat sich noch nicht zu Wort gemeldet.