i Drama in Südamerika. iStock Tragödie in Brasilien Mädchen (5) erschießt kleine Schwester (3) Ein Mädchen (5) erschoss in Rio de Janeiro ihre Schwester (3). Der Vater hatte seine geladene Pistole in der Küche liegen lassen. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 07:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Familie in Rio de Janeiro erlebt den schlimmsten Albtraum aller Eltern. Ein fünfjähriges Mädchen hat am Sonntagmorgen versehentlich ihre dreijährige Schwester mit der Waffe des Vaters erschossen.

Die Familie war zuvor auf einer Straßenparty gewesen, die bis sechs Uhr morgens dauerte. Als sie nach Hause kamen, bemerkte die Mutter, dass das Garagentor offen stand. Der Vater holte seine Pistole und überprüfte das Haus auf mögliche Einbrecher.

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Nach Angaben der New York Post fand der Mann keine Eindringlinge und ging wieder schlafen, ließ jedoch die geladene Waffe im Holster auf der Küchentheke liegen. Ein lauter Knall riss die Eltern aus dem Schlaf.

Fünfjährige lief zum Vater

Als die Eltern aufwachten, fanden sie die dreijährige Moreira auf dem Küchenboden liegen. Die fünfjährige Schwester lief auf die Eltern zu und sagte immer wieder: "Sorry, Daddy."

Das kleine Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es seinen schweren Verletzungen erlag.

Vater erwartet Anklage

Der Vater ist lizenzierter Sportschütze und Jäger. Er wurde von der Polizei befragt, aber zunächst nicht verhaftet. Laut Berichten wird jedoch erwartet, dass er wegen fahrlässiger Tötung angeklagt wird.

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"In diesem sehr heiklen und tragischen Moment hat die Familie keinerlei Interesse an einer Stellungnahme", erklärte der Anwalt des Vaters gegenüber Reportern. Die Polizei hat die Waffe beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.