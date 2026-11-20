i Autonomer Mähroboter auf saftig grünem Rasen pixabay.com Neue EU-Verordnung Mähroboter: Das ändert sich ab 2027 für dich Ab 20. Jänner 2027 gelten neue EU-Vorschriften für Mähroboter. Das bedeutet das für dich als Käufer oder Besitzer der Gartenhelfer. Von Technik Heute 20.11.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die EU hat eine neue Maschinenverordnung beschlossen, die erstmals auch selbstständig arbeitende Geräte wie Mähroboter ausdrücklich erfasst. Der Stichtag ist der 20. Jänner 2027. Doch was bedeutet das konkret für dich?

Wichtig zu wissen: Dein Mähroboter, der bereits im Garten fährt, ist davon nicht betroffen. Die neuen Regeln gelten nur für Geräte, die ab dem Stichtag neu auf den Markt kommen. Auch Geräte, die vorher schon im Handel waren, dürfen weiter verkauft werden.

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Wie inside-digital.de berichtet, müssen Hersteller künftig dafür sorgen, dass ihre Roboter keine Menschen verletzen - und, wo es passt, auch keine Haustiere. Wie sie das technisch umsetzen, schreibt die EU allerdings nicht vor. Weder eine Kamera noch ein bestimmter Sensor sind vorgeschrieben.

Schutz vor Hackern wird Pflicht

Ein weiterer wichtiger Punkt der neuen Verordnung betrifft die Cybersicherheit. Niemand soll die Software eines Mähroboters heimlich verändern können - weder über ein angeschlossenes Gerät noch aus der Ferne übers Internet. Ein gehackter Roboter mit scharfen Klingen, der seinen Notstopp ignoriert, wäre schließlich gefährlich.

Auch für Mähroboter mit künstlicher Intelligenz gibt es neue Regeln: Lernt ein Roboter im Betrieb selbst dazu, darf er dabei nie seinen Arbeitsbereich verlassen. Er darf also nicht plötzlich beschließen, auch den Gehweg mitzumähen.

Kein China-Verbot geplant

Entgegen mancher Gerüchte gibt es kein Verbot für Modelle aus China. Die Regeln gelten für alle Hersteller gleich, egal ob sie in Schweden, Deutschland oder China sitzen. Neu ist nur, dass Importeure stärker in die Pflicht genommen werden.

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Eine kleine Änderung gibt es auch bei den Bedienungsanleitungen: Diese dürfen künftig nur noch digital beiliegen. Willst du sie auf Papier, musst du das beim Kauf sagen. Der Hersteller muss sie dir dann innerhalb eines Monats kostenlos liefern. Die wichtigsten Sicherheitshinweise liegen aber weiterhin gedruckt im Karton.