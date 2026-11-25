i Rasenmähroboter im Garten pixabay.com Tiefentladung vermeiden Mähroboter: So ruinierst du den Akku Der klassische Tipp "halb voll lagern" kann beim Mähroboter falsch sein. Welcher Ladestand wirklich richtig ist, hängt vom Hersteller ab. Von Technik Heute 25.11.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn der letzte Halm gemäht ist und der Frost naht, wandert der Mähroboter in den Keller oder die Garage. Doch wer seinen Helfer einfach mit halbvollem Akku abstellt, macht unter Umständen genau den Fehler, der den Akku dauerhaft ruinieren kann.

Der Grund: Ein Lithium-Ionen-Akku entlädt sich auch ausgeschaltet langsam weiter. Steht der Roboter monatelang unberührt, kann er in die gefährliche Tiefentladung rutschen und dauerhaft Schaden nehmen.

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Die Hersteller sind sich bei den Empfehlungen nicht einig, nach Angaben von Inside Digital. Stihl will den Akku vor dem Einlagern vollständig geladen sehen. Husqvarna nennt 50 Prozent als Minimum, empfiehlt aber ebenfalls eine volle Ladung. Mammotion rät beim Luba 2 AWD X zu 80 Prozent, Navimow empfiehlt ebenfalls 80 Prozent für die eigenen Modelle.

Ladestation rein oder draußen lassen?

Auch beim Thema Ladestation gehen die Meinungen auseinander. Husqvarna empfiehlt dringend, Mäher, Station und Netzteil drinnen zu lagern. Bei älteren Stihl-Modellen darf die Station dagegen draußen bleiben - aber nur vom Strom getrennt und abgedeckt.

Wer einen Roboter ohne Begrenzungskabel mit RTK-Antenne nutzt, sollte vor dem Abbau unbedingt den Platz der Ladestation markieren. Sonst wartet im Frühjahr eine komplett neue Kartierung.

Die richtige Temperatur fürs Winterquartier

Frostfrei ist nicht gleich frostfrei. Husqvarna genügt ein trockener Raum mit über 0 Grad. Stihl und Navimow verlangen mindestens 5 Grad. Mammotion rät beim Luba 2 AWD X sogar von unbeheizten Schuppen ab.

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Der wichtigste Tipp: Lies vor dem Einlagern die Anleitung deines Modells. Denn wie die unterschiedlichen Vorgaben zeigen, können sich die Empfehlungen sogar innerhalb einer Marke unterscheiden.