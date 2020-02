Magenta-Ausfall macht Anrufe teils unmöglich

Magenta kämpft in Österreich mit Ausfällen.

Der Mobilfunkanbieter Magenta kämpft Dienstagvormittag mit Ausfällen. Anrufe in andere Netze sind nicht möglich beziehungsweise beeinträchtigt.

"Liebe Community, derzeit gibt es Beeinträchtigungen bei Anrufen aus dem Magenta-Netz in andere Netze. An der Lösung wird gearbeitet. Wir bitten noch um etwas Geduld", heißt es von Magenta am Dienstag kurz vor 9.30 Uhr. Wie die Störungsseite "allestoerungen.at" zeigt, dürfte das Netz Österreich-weit Probleme haben. Betroffen ist auch das Netz von Telering.Wie Nutzer berichteten, konnten sie seit den Vormittagsstunden keine Anrufe tätigen, teilweise waren mehrere Versuche notwendig, um eine Verbindung aufzubauen. Nutzer anderer Netze berichteten wiederum, Magenta-Nutzer nicht erreichen zu können. Wie lange die Störung des Mobilfunknetzes anhält, ist derzeit noch nicht bekannt. Telering wird Ende März 2020 vom Markt verschwinden. Die Mobilfunk-Marke geht komplett im Mobilfunker Magenta auf. Das Ende hat sich abgezeichnet, als Magenta im Mai 2019 den Mobilfunker übernahm. Telering war bekannt für günstige Tarife, vor allem für Smartphone-Einsteiger. Für bestehende Telering-Kunden ändert sich nichts.Profitieren können sollen bestehende Kunden von den Magenta-Kombiangeboten, etwa wenn sie einen Internettarif zusätzlich zu ihrem Smartphone-Vertrag wollen. Für Neukunden gibt es allerdings keine Telering-Verträge mehr. Magenta wird für sie neue "Hi!Magenta"-Tarife bieten, die für "einen kleinen Preis" erhältlich seien.