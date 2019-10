Magischer Samstag: Baden im Harry Potter-Fieber

Baden bei Wien verwandelt sich am Samstag, den 19. Oktober, zu Hogsmeade – in der Stadt gibt's einen sprechenden Hut, Zauberershows und -workshops und viiiiiieles mehr.

Dieses Datum ist ein Muss für alle Fans von Harry Potter und seiner magischen Zauberwelt: Am Samstag, den 19. Oktober, ab 10 Uhr findet in Baden bei Wien der „2. Magische Samstag" statt. Er soll noch viel größer, bunter und abwechslungsreicher als sein überaus erfolgreicher Vorgänger werden.Auf einen Kilometer Länge warten zahlreiche magische Programmpunkte wie Zauberershows, Zauberworkshops, Feuershow & Stelzengeher, Quidditch-Workshops, Speisen und Getränke aus der zauberhaften Welt, Zaubererartikel-Verkaufsstände, Original Harry Potter-Merchandiseverkauf, Kinderschminken, handgemachte Zaubererartikel, zauberhafte Süßigkeiten, magische Stadtführungen, magisches After Clubbing und vieles mehr.