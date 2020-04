Mahü: "Wie an einem Einkaufssamstag"

Wollen die Österreicher zurück zur Normalität? Bilder von einer überlaufenen Mariahilferstraße zeigen, dass man sich Alltäglichkeit wieder zurückwünscht.

Tag 2 der Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen und Woche fünf der allgemeinen Ausgangsbeschränkungen in Österreich: "Wir haben es schon satt", sagt eine Mutter mit ihrem Kind, die sich Essen von ihrem Stammrestaurant in der Neubaugasse abholt. "Man kennt sich auch nicht aus, darf man jetzt raus oder nicht", erläutert sie. "Diese Geschäfte haben offen, diese nicht. Jetzt öffnen sogar die Golfplätze, aber in die Schule darf man noch immer nicht", sagt sie während sie auf ihr Essen wartet, zu ihrem Wirt des Vertrauens."Strafen gibt es, aber heute scheint es, als wäre es ein normaler, sonniger Tag, vielleicht sogar ein falscher Einkaufssamstag. Es sind so viele Menschen auf der Straße. Doch für uns Gastronomen wird es noch lange dauern, bis wir wieder normal aufsperren dürfen", bedauert er im Gespräch mit seiner Kundin. Ein paar Schritte weiter auf der Mariahilferstraße sieht man zahlreiche Menschen flanieren und Menschenschlangen mit Masken und Abständen vor einigen Shops. Eine Tochter sagt zu ihrer Mutter im Vorbeigehen: "Wahrscheinlich wird es bald wieder strengere Regel geben, wenn so viele Menschen, wie heute unterwegs sind."