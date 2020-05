Makler verkaufen Reichen Pässe für virenfreie Länder

Ein Wiener Staatsbürgerschafts-Makler verkauft Reisepässe von Ländern, die das Coronavirus im Griff haben, an Wohlhabende. Der Preis dieser Reisefreiheit beginnt bei 100.000 Dollar.

Um sich vor einem Corona-Lockdown zu schützen und möglichst viel Reisefreiheit zu haben, erwerben Vermögende jetzt Pässe von Ländern, die das Virus im Griff haben. Der Wiener Staatsbürgerschafts-Makler Henley & Partners nennt das "Identity Management".Möglich ist das mit Investitionszusagen oder hohen Zuwendungen an Staaten. Ab 100.000 Dollar kann man Bürger einiger Karibikländer werden. In Europa sind Montenegro, Malta oder Zypern beliebt. Für einen österreichischen Pass, der auch Zugang zum Gesundheitssystem ermöglicht, muss man Fristen einhalten und laut Makler sieben Millionen Euro in die Hand nehmen.