"Malcolm mittendrin" hat geheiratet

Wir werden uns immer an ihn als Kind erinnern, aber das ist er schon lange nicht mehr: Frankie Muniz ist überglücklich – und unter der Haube!

"Ich dachte mir immer, es sei so ein Klischee, wenn Leute sagen, dass ihr Hochzeitstag der beste ihres Lebens gewesen sei, so als müssten sie es sagen. Aber nein, mein Hochzeitstag war wirklich sprichwörtlich der beste Tag meines Lebens!", Frankie Muniz, inzwischen 34, schwebt noch immer auf Wolke sieben.Am Freitag, den 21. Februar, feierten er und Paige Price ihre Traumhochzeit. Zusammen durchgebrannt waren sie sowieso schon am 3. Oktober, doch Ende Februar wurde die große Feier nachgeholt."Jeder einzelne Moment des 21. Februar war perfekt." Schon in der Früh seien sie zusammen aufgewacht, aus dem Bett gehüpft und wie wild herumgesprungen. Dann ging's weiter zum Ort der Hochzeit, wo sie dem Hochzeitsplaner bei den letzten Vorbereitungen unter die Arme griffen. Und schließlich kam der Gang zum Altar, vor ihren engsten Freunden und der Familie. "Alles war so, wie wir es uns gewünscht haben", verriet Frankie " People ".Frankie hielt im November 2018 ganz romantisch auf dem Pinal Fairground Lantern Fest in Casa Grande, Arizona, um Paiges Hand an.Paige schwärmte nachher, dass sie sich den Antrag, die Verlobung und Hochzeit schon als kleines Kind bis ins Detail ausgemalt hätte. Aber manchmal, so die glückliche Braut, "übertrifft die Realität die Träume".Die beiden sind beruflich Geschäftspartner. Sie führen ein kleines Spezialitätengeschäft in Old Town Scottsdale, Arizone. Outrageous Olive Oils & Vinegar verkauft, wie der Name schon sagt, Olivenöl und Essig. Er ist für das Finanzielle zuständig und sie kümmert sich um Social Media, die Website und die Auswahl.