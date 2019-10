Mamma Mia! Dunstabzug in Pizzeria fing plötzlich Feuer

In Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen/Thaya) standen drei Feuerwehren im Einsatz, nachdem in der Küche einer Pizzeria Feuer ausgebrochen war.

Pizza brannte am Freitagabend in einer Pizzeria in Groß-Siegharts keine an, dafür allerdings beinahe die Küche ab. Kurz nach 20 Uhr hatte aus bislang unbekannter Ursache der Dunstabzug zu brennen begonnen, während der Koch darunter am Gasherd Speisen zubereitet hatte. Aus dem Abzug tropfte dann brennendes Fett nach unten.Drei Feuerwehren wurden alarmiert, rückten mit insgesamt 51 Mann und acht Fahrzeugen aus. Die Florianis konnten den Brand rasch löschen. Zudem wurde der Brandort gesichert, indem die zuführende Gasleitung beim Haupthahn abgedreht und die Stromleitung abgeschaltet wurde.Nach ca. 30 Minuten Einsatz konnte „Brand aus" gegeben werden konnte. Durch den Brand wurden Teile der Küche und der angrenzenden Räumlichkeiten beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.