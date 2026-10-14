i Haftbefehl kämpft seit Längerem mit gesundheitlichen Problemen. APA-Images / dpa / Annette Riedl Rapper braucht Pause Management gibt Update zum Zustand von Haftbefehl Rapper Haftbefehl muss sich erholen. Nach Konzertabsagen gibt sein Management jetzt Entwarnung: Dem 40-Jährigen geht es langsam besser. Von Heute Entertainment 14.10.2026, 22:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor wenigen Tagen musste der deutsche Rapper Haftbefehl (40) nach Worten seines Bruders wegen gesundheitlicher Probleme geplante Shows absagen. Geplante Konzerte in Berlin und Düsseldorf fielen aus.

Nun hat sich sein Management zum Gesundheitszustand des Musikers geäußert: "Aykut geht es von Tag zu Tag besser, und er gewinnt zunehmend an Kraft", sagten Manager Erfan Bolourchi und Bruder Cem Anhan.

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Haftbefehls Bruder Capo hatte zuvor auf Instagram mitgeteilt, dass der Rapper sich unter ärztlicher Aufsicht befinde und sich ganz auf seine Gesundheit konzentrieren müsse.

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Drogensucht öffentlich gemacht

Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, kämpft seit Längerem mit gesundheitlichen Problemen. In einer Netflix-Doku hatte er offen über Drogensucht und die Folgen seines Kokainkonsums berichtet.

Das Konzert in Frankfurt Ende September habe ihm sehr viel Energie gekostet, so sein Manager. Trotzdem wollte er unbedingt für seine Fans auf der Bühne stehen.

"Seine Gesundheit hat nun jedoch oberste Priorität. Deshalb braucht er zunächst eine Pause von öffentlichen Auftritten, um neue Kraft zu schöpfen", betonte Bolourchi.