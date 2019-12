Mann (20) will helfen, wird von Lenkerin (77) erfasst

Ein 20-Jähriger wollte neben der Straße bei Groß-Enzersdorf einer Frau Starthilfe geben. Eine 77-Jährige erfasste den jungen Mann dabei mit ihrem Auto.

Eine 42-Jährige und ihre 20-jährige Tochter waren am Mittwoch gegen 16:30 Uhr kurz vor Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) am Straßenrand gestrandet, nachdem ihr Auto in der Kälte den Geist aufgegeben hatten.Ein 20-Jähriger hielt an, um Starthilfe zu geben. Dabei kam es zu einem folgenschweren Unfall. Eine 77-jährige Lenkerin übersah die Situation am Straßenrand und touchierte zuerst den 20-Jährigen, der gerade bei der Fahrertüre des Autos der 42-Jährigen werkte und dann auch sein dahinter stehendes Auto.Der 20-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Versorgung vor Ort von der Rettung in das Landesklinikum Korneuburg gebracht. An den Autos entstand jeweils Sachschaden.