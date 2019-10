Mann (21) bedroht Familie und attackiert Passanten

In Lenzing bedrohte ein junger Russe (21) eine Familie mit dem Messer, schrie wahllos Radfahrer und Fußgänger an. Einen Passanten verletzte er sogar.

Frau konnte gerade noch die Türe schließen

Dramatische Szenen spielten sich am Dienstag in Lenzing (Bez. Vöcklabruck) ab. Ein 21-jähriger Russe aus dem Bezirk Vöcklabruck ging einer Straße entlang und begann gegen 15.20 Uhr plötzlich, wahllos Radfahrer und Fußgänger anzuschreien.Dann ging er zur Wohnung einer Familie, mit der er laut Polizei länger schon befeindet ist und läutete.„Die Mutter öffnete die Wohnungstür, worauf der Russe offenbar mit einem Messer in der Hand schrie, dass er jetzt alle umbringen werde", so die Polizei in einer Aussendung.Die 37-Jährige Frau aus dem Kosovo konnte gerade noch die Tür schließen. In der Folge schrie er, trat gegen die Tür, flüchtete etwas später.Die Frau brach nach der Attacke zusammen, musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Angreifer schlug dann einem Bekannten (24) mit der Faust ins Gesicht, verletzte ihn.Einen Anrainer bedrohte er mit dem Tod. Die Polizei konnte den Mann nach kurzer Fahndung in der Wohnung seiner Eltern festnehmen.Er wurde im Anschluss in die Justizanstalt Wels gebracht.