Mann (21) brach Freund im Rausch den Schädel

Vor einer bekannten Disco in Bergland (Bezirk Melk) eskalierte ein Streit zwischen zwei Freunden, einer ging zu Boden und brach sich dabei den Schädel.

Geständig und reuig stand ein 21-Jähriger am Donnerstag in St. Pölten vor Gericht. Er musste sich wegen schwerer Körperverletzungen verantworten – an einem Freund. Mitte Oktober waren die beiden vor einer Diskothek in Bergland in Streit geraten.Das Motiv dürfte Eifersucht gewesen sein, der endgültige Auslöser viel zu viel Alkohol. Der Angeklagte stieß seinen Kontrahenten zu Boden, der schlug so unglücklich mit dem Kopf auf, dass er sich einen Schädelbruch zuzog und vom Notarzt geholt werden musste.Vor Gericht war der Fall dann relativ schnell klar. Der 21-Jährige wurde zu einer Strafe von 1.060 Euro (180 Tagsätze a 7 Euro) verurteilt. Er muss zudem die Kosten für das Verfahren und die Therapie des Opfers übernehmen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.