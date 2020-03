Mann (21) geht mit Messer auf Kontrahenten los

Für einen 21-Jährigen klickten am Freitag in Wien-Neubau die Handschellen. Der junge Mann hatte seinen Kontrahenten mit einem Messer attackiert und verletzt.

Ein 21-jähriger Pakistani und ein 22-Jähriger waren gegen 13.15 Uhr in einer Wohnung in der Neustiftgasse im 7. Bezirk in Streit geraten.Nachdem sich beide Männer gegenseitig verletzt hatten, nahm der 21-Jährige ein Messer zur Hand und versuchte damit seinen Kontrahenten zu attackieren.Der 22-Jährige konnte dem Angreifer aber das Messer aus der Hand schlagen und die Polizei alarmieren. Die beiden Männer wurden angezeigt und der 21-Jährige festgenommen.Knapp fünf Stunden später wurden die Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten dann wegen des Verdachts einer gefährlichen Drohung nach Wieden alarmiert.Ein 23-jähriger Bosnier soll einen 25-Jährigen mit dem Umbringen bedroht haben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Es wurden keine Personen verletzt.