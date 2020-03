Mann (22) fährt VW gegen Baum und überschlägt sich

Spektakulärer Crash in Wien-Favoriten: Ein 22-jähriger Autolenker krachte mit seinem VW Passat gegen einen Baum und überschlug sich anschließend.

Heftiger Unfall am Sonntag in Wien-Favoriten: Ein Autolenker soll Augenzeugen zufolge mit seinem VW Passat bei der Filmteichgasse mit voller Wucht gegen einen Baum gekracht sein. Dabei riss er sich das rechte Rad aus der Karosserie und überschlug sich.Auf dem Parkplatz bot sich ein erschreckendes Bild, die Wrackteile lagen überall zerstreut auf dem Asphalt. "Ersthelfer eilten dem Mann zur Hilfe, während andere die Rettung alarmierten", erzählt ein Augenzeuge.Nach einigen Minuten war die Wiener Berufsrettung vor Ort. "Der 22-jährige Mann wurde mittelschwer verletzt. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde er mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht", so Rettungssprecherin Corina Had gegenüber