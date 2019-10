Mann (23) trat aus Eifersucht Auto kaputt

Völlig demoliert fand eine 17-Jährige in Hoheneich am Sonntag ihr Auto vor. Die Polizei konnte den Verantwortlichen schnell ausforschen.

In der Nacht auf Sonntag wurde das in Hoheneich (Bez. Gmünd) abgestellte Auto einer 17-Jährigen von vorerst unbekannten Tätern schwer beschädigt. Die Fahrertüre, die Beifahrertür und der Kühlergrill waren offensichtlich eingetreten worden.Durch umfangreiche Erhebungen konnte die Polizei noch am Sonntag einen 23-Jährigen, ebenfalls aus der Gemeinde Hoheneich, als Täter ausforschen. Tatmotiv dürfte Eifersucht gewesen sein. Der junge Mann wurde angezeigt.