Mann (26) beim Reinigen der Straße von Auto erfasst

In Kerndl (Bezirk Melk) wollte ein Mann nach Arbeiten in einem Feld die Straße von Erdrückständen säubern, wurde dabei angefahren und schwer verletzt.

Spät am Montagabend wollte ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Melk in Kerndl die Straße säubern, nachdem zuvor bei landwirtschaftlichen Arbeiten mit dem Traktor Erde auf diese gelangt war – dabei kam es zu einem folgenschweren Unfall.Der Lenker (42) eines vorbeifahrenden Autos dürfte den Mann in der Dunkelheit zu spät gesehen haben und der 26-Jährige wurde wurde vom Außenspiegel des Autos getroffen und dabei schwer verletzt.Rettung und Notarzt kümmerten sich vor Ort auf der L 106 um den Schwerverletzten. Die Polizei nahm den Unfall auf und sicherte ihn ab. Der 26-Jährige wurde nach der Erstversorgung in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.