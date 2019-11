Mann (26) prügelte nach Sauftour auf Polizisten ein

Betrunken und benebelt rastete ein Kremser (26) vor einem Lokal völlig aus, attackierte zwei Polizisten und randalierte dann auf der Polizeiinspektion.

Am Freitagabend randalierte ein 26-Jähriger in einem Kremser Lokal und hörte danach auf der Straße nicht auf herumzuschreien. Andere Gäste riefen die Polizei, die versuchte vergeblich den Mann zu beruhigen. Bei der anschließenden Personenkontrolle zuckte der Kremser dann völlig aus und griff einen Polizisten an, indem er gegen dessen Oberkörper schlug.Einen weiteren Beamten würgte er und schlug mit der Faust mehrmals gegen den Kopf des Polizisten. Dieser erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der 26-Jährige konnte schlussendlich aber überwältigt und vorläufig festgenommen werden.Bei der anschließenden Durchsuchung wurden ein Schlagring und ein Fixiermesser, das er trotz Waffenverbotes mitführte, sichergestellt. Damit war die Sache aber noch lange nicht erledigt. Der Randalierer, der nicht nur betrunken war, sondern offenbar auch unter Drogeneinfluss stand, wehrte sich auch gegen die Reise zur Polizeiinspektion vehement.Schlussendlich doch dort angekommen verwüstete der 26-Jährige zwei Anhalteräume, beschimpfte und bedrohte die anwesenden Polizisten. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die städtische Justizanstalt Krems-Stein eingeliefert.