22.03.2020 12:02 Mann (27) bedroht Gattin (52) und Sohn mit Messern

In Wien-Fünfhaus kam es am Samstag zu einer gefährlichen Drohung in einer Wohnung. Ein 27-jähriger Mann bedrohte seine 52-jährige Frau und ihren Stiefsohn mit Messern.