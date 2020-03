Mann (28) pfählte sich bei Unfall mit Schaufelstiel

Ein 28-jähriger Mühlviertler rammte sich einen Schaufelstiel in den Unterleib. Der Mann wollte im Altstoffsammelzentrum Sperrmüll entsorgen.

Schlimmer Unfall in Rohrbach. Am Montag wollte ein 28-Jähriger aus Pfarrkirche im Mühlkreis im Altstoffsammelzentrum Rohrbach Spermüll von einer Baustelle entsorgen.Weil sich Teile in der Presse aber verspießten, kletterte er auf die Maschine und half mit einer Schaufel nach.Dann wollte er aus etwa 1,4 Metern vom Container nach unten springen, sich dabei auf der Schaufel abstützen, wie die Polizei bestätigt.Doch der Mühlviertler stürzte und rammte sich den Schaufelstiel in den Unterleib – der Stiel bohrte sich etwa 20 Zentimeter tief in den Körper.Die Mitarbeiter des ASZ bekamen von dem Unfall nichts mit, erfuhren von dem Unglück erst, als die Polizeistreife vor Ort war.Der Notarzt alarmierte den Rettungsheli Christopherus 10 aus Hörsching. Der brachte den Schwerverletzten ins Linzer Keplerklinikum.Von dort hieß es auf-Anfrage: Der Verunfallte wurde operiert, liegt aber bereits auf Normalstation. "Er befindet sich auf dem Weg der Besserung".