Mann (31) schlug auf Frau, Nachbarn und Polizei ein

In Höflein (Bezirk Bruck an der Leitha) rastete am Freitag ein schwer Betrunkener (31) völlig aus und verletzte insgesamt fünf Menschen.

An diesen Rausch wird sich ein 31-Jähriger zwar vielleicht nicht erinnern können, verfolgen wird er ihn aber vermutlich noch viele Jahre: Am Freitag gegen 15 Uhr geriet der Mann in Höflein schwer betrunken mit seiner Lebensgefährtin (29) in einen lautstarken Streit und ging schließlich auch körperlich auf sie los, verletzte sie dabei leicht.Eine 39-jährige Nachbarin, die den Streit durch die Wände mitbekommen hatte, fasste den Mut in die offene Wohnung zu gehen um zu helfen. Die 29-jährige Mutter bat die Nachbarin ihren fünf Monate alten Sohn nach draußen zu bringen. Das wollte die 39-Jährige auch tun – doch der Betrunkene hatte etwas dagegen.Als sie mit dem Kind die Wohnung verlasse wollte, wurde sie vom 31-jährigen ebenfalls angegriffen und an den Haaren zurückgezogen. Daraufhin übergab sie das Kind wieder der Mutter. Anschließend versuchte der 31-Jährige die 39-Jährige über die Stiege zu stoßen, was ihm nicht gelang, woraufhin er ihr einen Schlag versetzte.Das hatte dann allerdings ihr 54-jähriger Gatte mitbekommen und schritt ein. Auch auf diesen ging der Betrunkene sofort los, würgte und attackierte ihn, hatte sich aber den Falschen ausgesucht. Der 54-Jährige konnte den 31-Jährigen nach einer Rangelei fixieren. In der Zwischenzeit wurde über Notruf die Polizei verständigt, wobei der immer noch fixierte Betrunkene dabei schimpfte wie ein Rohrspatz und wüste Drohungen von sich gab.Beim Eintreffen der Polizeibediensteten verhielt sich der 31-Jährige äußerst aggressiv und griff den 54-Jährigen neuerlich an. Der Prügler konnte von den Polizisten aber erneut fixiert und vorerst beruhigt werden. Nach kurzer Zeit wurde er wieder aggressiv, beschimpfte die Polizei und versuchte einen Beamten zu schlagen.Daraufhin wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen, wobei er gegen den Kopf eines 59-jährigen Polizisten trat. Nachdem der Beschuldigte zur Dienststelle gebracht worden war schlug er dort auch einen 40-jährigen Beamten. Die beiden Polizisten wurden durch die Angriffe, wie auch die beiden Nachbarn, verletzt. Der 31-Jährige war zum Zeitpunkt der Tat schwer alkoholisiert und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.