Mann (32) zwang Freundin zum Drogenkonsum

Weil ein 32-Jähriger seine Freundin gezwungen haben soll Drogen zu konsumieren, verständigte der Vater der Frau die Polizei. Der 32-Jährige konnte fliehen, aber nur kurz.

Drogen-Einsatz in Klagenfurt. Am Sonntagmittag verständigte ein Mann die Polizei. Er gab an, dass seine Tochter am Samstagabend von ihrem Freund (32) dazu gezwungen worden sei, Drogen zu konsumieren und es ihr momentan gesundheitlich schlecht gehe. Bei der Zufahrt zur gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt am Wörthersee ergriff der 32-jährige sofort die Flucht über die Balkontüre. Die Frau wurde mit der Rettung ins Klinikum gebracht. Eine Fahndung nach dem Mann verlief vorerst negativ.Wenige Stunden später, die 26-Jährige war bereits wieder nach Hause entlassen worden, nahm eine Polizeistreife den Pkw des 32-Jährigen vor der gemeinsamen Wohnung wahr. Bei der Nachschau in der Wohnung versuchte der Mann aus dem Fenster zu flüchten, konnte aber trotz heftiger Gegenwehr festgenommen werden.Plötzlich wurde die 26-jährige Frau aggressiv und ging auf die Beamten los. Da sie sich trotz Aufforderung nicht beruhigte, musste auch sie festgenommen werden.Gegen den 32-Jährigen wurde eine Wegweisung und ein Betretungsverbot ausgesprochen. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Die 26-Jährige wird wegen aggressiven Verhaltens verwaltungspolizeilich angezeigt.