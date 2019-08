Mann (35) lief gegen Mofa und warf Katze zu Boden

Im Bezirk Rohrbach lief ein 35-Jähriger gegen ein Mofa und schleuderte seine Katze samt Box zu Boden. Es hagelte zahlreiche Anzeigen.

Zu solch einem Einsatz werden die Beamten wohl auch eher selten gerufen. In Rohrbach-Berg lief ein 35-Jähriger laut Polizeibereicht Donnerstagabend mitten am Stadtplatz gegen das Mofa eines 15-Jährigen.Der Bursch kam zwar nicht zu Sturz, erlitt jedoch Verletzungen am Bein. Er musste ärztlich versorgt werden. Der Jugendliche war zusammen mit zwei Freunden unterwegs.Der Beschuldigte hielt hingegen zum Tatzeitpunkt eine Box in der Hand. Darin hatte er laut Augenzeugen schon den ganzen Nachmittag seine Katze herumgetragen.Das arme Tier soll er samt der Box auf den Boden geschleudert und dabei laut geschrien haben.Nur wenige Minuten danach kam es dann laut Polizei erneut zu einer Konfrontation zwischen dem 35-Jährigen und dem Mofalenker.Der Ältere habe in weiterer Folge zu dem Jugendlichen gesagt er werden ihn bei der Polizei anzeigen und behaupten, er haben habe ihn mit dem Mofa angefahren. Eine unbeteiligte Person half dem Burschen und alarmierte die Polizei.Wenig später konnte der schwer betrunkenen 35-Jährige von den Beamten angetroffen werden. Er wird wegen Körperverletzung, Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung und Tierquälerei angezeigt.(mip)