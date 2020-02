Mann (37) bei Gewitter von Gasflasche erschlagen

Bei einem Gewitter im australischen Sydney ist ein 37-Jähriger von einer umherfliegenden Gasflasche getroffen und dabei tödlich verletzt worden.

Nach Angaben der australischen Polizei sei die Gasflasche am Dienstag in der Nähe der Hafenbrücke in Sydney aus großer Höhe auf den Mann gestürzt.Der knapp neun Kilogramm schwere Behälter traf den 37-Jährigen und verletzte ihn dabei so schwer, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb.Ambulanzchefin Kath Rallings sprach den Angehörigen des Mannes ihr Beileid aus. Es sei ein Unglück, das "einmal in einer Million" Fälle passiere.Die örtliche Polizei rief die Bewohner der Gegend auf, auf ihren Balkonen und Terrassen nach fehlenden Gasflaschen zu schauen.In der australischen Küstenstadt hinterließen heftige Unwetter eine Spur der Verwüstung. Knapp 65.000 Haushalte hatten alleine im Bundesstaat New South Wales keinen Strom.