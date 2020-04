Mann (42) schießt auf Haus, Polizei bricht Tür auf

Polizei-Einsatz am Karsamstag in Hohenems: Gegen 13:30 rastete ein 42-Jähriger aus, er zückte eine Waffe und schoss auf das Dach eines Hauses.

Ein 42-Jähriger dürfte am Samstag in Hohenems in Vorarlberg (Bezirk Dornbirn) zwei Schüsse auf das Dach eines Hauses abgegeben haben. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung fanden die Polizisten insgesamt drei Langwaffen, Munition, ein leeres Magazin sowie zwei abgeschossene Patronenhülsen in der Wohnung des Mannes, teilte die Exekutive mit.Der Vorfall hatte sich gegen 13.30 Uhr ereignet. Aufgrund der Schussrichtung ging die Polizei davon aus, dass der Schuss aus dem Haus des 42-Jährigen kam. Der Mann weigerte sich jedoch zunächst, die Eingangstür zu öffnen, woraufhin diese von den Polizisten gewaltsam geöffnet wurde.Die Waffen und die Munition wurden sichergestellt und gegen den Schützen ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der 42-Jährige über Veranlassung des Amtsarztes in das Landeskrankenhaus Rankweil eingeliefert.Bei den sichergestellten Schusswaffen handelt es sich um Kleinkalibergewehre, die ohne waffenrechtliche Genehmigung von Personen über 18 Jahren erworben werden dürfen.