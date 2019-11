Mann (45) trug Pensionist aus brennendem Haus

Spektakuläre Menschenrettung am Donnerstag in Strasshof: Ein Pensionist lag in seinem brennenden Haus, ein Ersthelfer (45) rettete ihm das Leben.

Am Donnerstagmorgen brannte es in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf). Ein zufällig vorbeikommender Passant wurde dabei zum Lebensretter: Gerhard Scharf (45) war gerade mit seinem Fahrrad auf dem Weg in die Arbeit, als er den Brand bemerkte. Geistesgegenwärtig wollte er kontrollieren, ob noch jemand im völlig verrauchten Haus ist und rief über die offene Terrassentür hinein."Es kam dann eine Antwort von drinnen, der Mann klang aber verwirrt. Ich bin hineingelaufen, habe ihn beim ersten Versuch nicht gefunden, weil es dunkel war und ich schon knietief im Rauch stand. Mit der Handytaschenlampe bin ich dann ein zweites Mal hinein und habe ihn schließlich am Boden liegend in einer Art Kammerl gefunden", schildert Scharf im Telefonat mitdie dramatischen Sekunden.Der 45-Jährige schulterte den Pensionisten dann und trug ihn durch den dichten Rauch, vorbei am Feuer, zurück zur Terrasse ins Freie. Dort halfen ihm dann zwei weitere Passanten, die zuvor den Notruf gewählt hatten. Wenig später traf auch schon die Feuerwehr ein. Das Feuer dürfte im Bereich der Küche ausgebrochen sein, hatte sich aber schon stark ausgebreitet.Umgehend begann man unter Atemschutz mit dem Löschen. Ein drohendes Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser konnten die Florianis verhindern, den Brand schließlich löschen. Der Verunglückte wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Auch Scharf musste sich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Spital untersuchen lassen. "Es dürfte aber nichts sein, am Nachmittag habe ich noch einen Bluttest, um sicher zu gehen", gibt der Lebensretter Entwarnung.