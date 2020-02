28.02.2020 14:11 Mann (46) schnitt sich mit Motorsäge in Wade

Ein Mann schnitt sich mit einer Motorsäge in die Wade. Bild: picturedesk.com (Symbolbild)

Bei Forstarbeiten in Preding (Bezirk Deutschlandsberg) wurde am Freitag ein 46-Jähriger schwer verletzt. Er wurde in das UKH Graz eingeliefert.