Wiener (53) tot auf Wanderweg gefunden

Tragischer Unfall am Krumbachstein (Bezirk Neunkirchen) südlich des Schneebergs: Ein 49-Jähriger aus der Region stieg am Dienstag gegen 14 Uhr vom Krumbachstein in Richtung der Gemeinde Bürg-Vöstenhof, ab. Dabei fand er einen leblosen Mann auf dem Boden liegend vor.Er setzte umgehend die Rettungskette in Gang, jedoch konnte der eingetroffene Notarzt nur noch den Tod des 53-Jährigen aus dem 18. Wiener Gemeindebezirk feststellen. Der Währinger dürfte bereits laut Ermittlungen der Polizei am Vortag bei einer Wanderung gestürzt und in weiterer Folge verstorben sein.