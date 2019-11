Mann an Bushaltestelle von Gruppe ausgeraubt

Ein 28-Jähriger wurde am Donnerstagabend von vier Personen eingekreist und mit einer Waffe bedroht. Die Täter sind flüchtig.

Am Donnerstag um 22.30 Uhr wartete ein 28-Jähriger bei einer Haltestelle in der Arbeitergasse, in Margareten, auf den Bus. Plötzlich kam eine vierköpfige Gruppe auf ihn zu und kreiste ihn ein. Laut eigenen Angaben, wurde er mit einer Waffe bedroht. Sie nahmen danach Handy und eine Tasche an sich und flüchteten im Anschluss.Der Ausgeraubte erstattete erst am Folgetag eine Anzeige. In einer Aussendung schreibt die LPD Wien, dass aufgrund der späten Meldung eine Sofortfahndung nicht mehr sinnvoll war. Das Opfer wurde nicht verletzt. Das Landeskriminalamt ermittelt nun.