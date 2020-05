Mann attackiert Fernseh-Team bei Corona-Demo

Ein Fernsehteam des ARD-Hauptstadtstudios ist bei einer Demonstration in Berlin von einem Teilnehmer angegriffen worden. Der Mann wurde festgenommen.

Nach Angaben der deutschen Polizei hatten sich bei der Corona-Demonstration am Mittwoch bis zu 400 Personen vor dem Reichstag in Berlin versammelt.Da die Teilnehmer mit dem Protest aber gegen die Covid-19-Beschränkungen verstießen, sei die Versammlung schließlich aufgelöst worden, berichtete die Polizei auf Twitter.Während der Demo habe sich dann plötzlich ein Teilnehmer spontan aus der Menge gelöst und ein ARD-Fernsehteam attackiert. Auf einem Video ist zu sehen, wie der Mann einen Tonassistenten tritt.Die Beamten reagierten daraufhin sofort und nahmen den Angreifer fest. Kameramann und Tonassistenten geht es den Angaben zufolge gut.Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, verurteilte den Angriff auf das Fernsehteam und alle Journalisten auf das Schärfste.Erst vor wenigen Tagen war in Berlin ein Kamerateam der ZDF-Satiresendung "heute-show" attackiert worden. Knapp 20 Vermummte hatten die Mitarbeiter angegriffen, sechs Journalisten wurden verletzt.