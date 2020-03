Mann attackiert Nachbarin mit Desinfektionsspray

Am Dienstagabend kam es in München zu einem seltsamen Nachbarschaftsstreit. Dabei attackierte ein Mann seine asisatische Nachbarin und drohte ihr.

Streit unter Nachbarn eskalierte. In München nahm am Dienstagabend ein Streit unter Nachbarn gefährliche Ausmaße an. Offenbar aus Angst vor dem Coronavirus besprühte ein Mann seine Nachbarin mit einem Desinfektionsspray. Dabei dürfte es sich um eine rassistisch motivierte Tat gehandelt haben.Ein 45-Jähriger passte eine gleichaltrige Nachbarin, sie stammt aus China, vor deren Haustür ab und attackierte sie mit dem Spray. Dabei soll er mehrmals das Wort "Corona" gerufen haben. Zusätzlich zur Spray-Attacke stieß der Verdächtige auch eine Drohung aus.Konkret soll der Verdächtige der Frau damit gedroht haben, ihr den Kopf abzuschneiden. Die Frau verständigte die Polizei. Die Beamten konnten die Situation vor Ort beruhigen. Das Opfer erstattete Anzeige wegen Körperverletzung und Drohung. Der 45-Jährige wurde überdies "eindringlich belehrt, künftig derartige Handlungen und Straftaten zu unterlassen", teilt die Polizei in ihrem Bericht mit".