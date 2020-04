Mann auf Wiener Markt mit Holzlatte geschlagen

Am Viktor-Adler-Markt kam es am Donnerstag zu einer Schlägerei, bei der ein Mann mit einer Holzlatte geschlagen wurde.

Der Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten sorgte in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen. Unzählige Wiener gingen dort trotz Ausgangsbeschränkungen an den Wochenenden einkaufen und hielten die Corona-Regeln nicht ein berichtete.Nun kam es genau dort zu einer Schlägerei zwischen zwei Kunden, wie ein Augenzeuge berichtet. Einer der beiden habe seinen Kontrahenten mit einer Holzlatte mehrmals geschlagen.Laut Wiener Berufsrettung wurde dabei ein 45-jähriger Mann leicht verletzt und klagte über Kopfschmerzen. Auch die Polizei war vor Ort und zeigte den mutmaßlichen Täter wegen Körperverletzung an. Die Hintergründe des Streits sind bislang unklar, die Polizei ermittelt.