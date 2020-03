Mann bedroht Frau (23) mit Gewehr

Ein 23-jähriger Ukrainer bedrohte am Samstagabend im achten Wiener Bezirk eine gleichaltrige Frau mit einem Gewehr. Er wurde festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 18.45 Uhr in einer Wohnung in Wien-Alsergrund. Ein 23-jähriger Ukrainer bedrohte eine gleichaltrige Frau mit einem langen Gewehr. Die Bedrohte ergriff die Flucht und verständigte die Polizei.Als der Tatverdächtige festgenommen wurde, konnten die Beamten die Waffe sicherstellen. Es handelte sich um eine altertümliche Muskete, deren Funktionstüchtigkeit nicht genau bestimmt werden konnte. Die Langwaffe wurde dem Gericht zur weiteren Begutachtung übermittelt.Der mutmaßliche Täter wurde wegen gefährlicher Drohung zur Anzeige gebracht und befindet sich in Haft.