Mann bedroht Freundin mit Gewehr – WEGA-Einsatz

Am Donnerstagabend musste die Sondereinheit WEGA in die Leopoldstadt ausrücken, nachdem ein 34-Jähriger seine Lebensgefährtin mit einer Waffe bedroht hatte.

Gegen 21.15 Uhr wurden Streifenbeamte in der Taborstraße auf eine Frau aufmerksam, die in offensichtlicher Bedrängnis war. Sofort eilten die Beamten zu Hilfe. Die 29-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, von ihrem Lebensgefährten mit einer Langwaffe bedroht worden zu sein.Aufgrund der angenommenen Gefahrenlage wurde die Sondereinheit WEGA alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Beschuldigten, ein 34 Jahre alter Österreicher, konnte im Kellerbereich eines Wohnhauses antreffen und widerstandslos festnehmen.Bei einer Durchsuchung stellten Polizeibeamte eine Langwaffe und diverse Munitionsbestände sicher. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.